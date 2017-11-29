قام حراس أحد السجون في الهند بحبس 8 حمير لمدة 4 أيام؛ بعد دخولهم إلى حديقة ملحقة بسجن، وإتلاف نباتات قيمة بها.



وفي التفاصيل، أفادت قناة نيودلهي بأنّ مسؤولي سجن جالاون في ولاية أوتار براديش (شمالي الهند) قاموا بسجن الحمير عقاباً لهم.



وفي تصريح للتلفزيون المذكور، قال ريكي ميشرا، أحد حراس في سجن جالاون، إنّ الحمير ألحقوا الضرر بأنواع قيمة من النباتات الموجودة في الحديقة.



وأضاف ميشرا أنّ مسؤولي السجن حذّروا أصحاب الحمير في وقت سابق بخصوص عدم السماح لحميرهم بالاقتراب من حديقة السجن، غير أنهم لم يأخذوا التحذيرات على محمل الجد، ولهذا تمّ اعتقال الحمير.



وبعد أن تكفّل أحد السياسيين في المنطقة بتعويض الخسائر التي حصلت في حديقة السجن، تمّ إخلاء سبيل الحمير وإعادتهم إلى أصحابهم.