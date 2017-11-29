كشف الفنان تامر حسني والمطربة اللبنانية نانسي عجرم عن الإعلان الدعائي للموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الصغيرة The Voice Kids.

نشر كل واحد منهما الإعلان الخاص به عبر حساباته في موقع Instagram وتدور فكرة الإعلان حول أن يظهر الفنان وهو يغني أغنية له ولكن بصوت طفل صغير من الأطفال المشاركين في الموسم الأول للبرنامج، وبعدها يتحول الفنان إلى طفل صغير في إشارة إلى أن الأحلام تتحقق من خلال هذا البرنامج.

تم الإعلان عن موعد عرض أولى حلقات البرنامج التي ستذاع مساء السبت المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج تتكون من المطرب العراقي كاظم الساهر، والفنان المصري تامر حسني، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.