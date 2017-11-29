يُعرف عن المكسرات النيئة فوائدها الصحية البالغة على الجسم. وفي دراسة حديثة تبين أنّ تناول الجوز والفستق الحلبي والكاجو بشكل يومي، يعمل على تحسين الذاكرة والوظائف الدماغية الأخرى.

يؤكد الأطباء أنّ تناول المكسرات كل يوم، جيّد لصحة الأمعاء ولتحسين مستوى الكولسترول في الجسم. وأكدت دراسة حديثة أنّ تناول المكسرات والفستق الحلبي كل يوم، مفيد كذلك لتحسين قدراتنا الإدراكية والمعرفية.

فقد اكتشف الباحثون في جامعة لوما ليندا في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ تناول الفستق الحلبي والمكسرات يحفّز ترددات معيّنة في الدماغ.

وقد درس الباحثون حالات مستهلكي اللوز والكاجو، والفستق السوداني، والبندق والفستق الحلبي والجوز. واستخدموا جهاز كهربائية الدماغ لقياس قوة الإشارات الدماغية في مناطق مختلفة من الدماغ.

فالفستق الحلبي على سبيل المثال، أنتج الاستجابة الأكبر لموجات غاما، وهذه الموجات الضرورية لتحسين معالجة المهارات المعرفية وحفظ المعلومات والتعلم.

يوضح لي بيرك المؤلف الرئيسي للدراسة قائلًا: "إنّ هذه الدراسة تعطينا نتائج مهمة، وتثبت لنا أنّ المكسرات مفيدة كذلك لدماغنا، كما هي مفيدة لباقي الجسم".