أطلقت شركة Tap Systems منتجها الجديد الذي يحمل اسم TAP المخصص للمستخدمين الراغبين بالكتابة عبر تحريك الأصابع على الأسطح المختلفة دون الحاجة إلى وجود لوحة مفاتيح فعلية، ويأتي المنتج على شكل جهاز قابل للارتداء بيد واحدة مكون من خمس حلقات مترابطة للأصابع، والذي يعمل على تحويل أي سطح إلى لوحة مفاتيح وفأرة بشكل فعال،مما يسمح للمستخدم بالتصفح والتنقل من خلال استغلال أي سطح قابل للمس.



وتعمل الشركة على تطوير لوحات مفاتيح قابلة للارتداء تعمل عن طريق البلوتوث قادرة على تحويل أي شيء قابل للمس إلى سطح للكتابة، ويمكن الاستفادة من أي سطح للكتابة عبر أصابع اليد، حيث يسمح منتج TAP للمستهلك بإنشاء وتحرير وإرسال الرسائل والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني، كما يمكن استعماله مع الهاتف الذكي والساعات الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب العادية ونظارات الواقع الافتراضي.

وتجمع الشركة بين البحوث في مجال الالكترونيات والخوارزميات والمواد والتصميم الصناعي، ويعد الغرض الأساسي لأداءة TAP هو محاولة إبقاء المستخدم على اتصال مع أجهزته الذكية ذات العدد المتزايد سواء كان في داخل المنزل أو خارجه، وتوفر TAP أسلوب اللمس للتواصل مع الأجهزة عند تواجد صعوبة في رؤية شاشة العرض أو عندما تكون الشاشة بعيدة أو صغيرة جداً للكتابة من خلالها.

وتعتبر الأداة مفيدة بشكل كبير في مجالات مختلفة مثل الواقع الافتراضي، بحيث ينبغي ارتداء نظارة الواقع الافتراضي والتي تمنع رؤية لوحة المفاتيح أو الفأرة، ويتم في كل مرة يقوم فيها المستخدم بالنقر بواسطة أصابعه إرسال حرف أو أمر أو موضع مؤشر إلى الجهاز الذي يعمل بتقنية البوتوث، وتشير الشركة إلى أن الأداة الجديدة وطريقة استعمالها تعتبر سريعة وسهلة وأنيقة ولا تحتاج إلى تركيز النظر على الشاشة.

وتعمل الأداة، البالغ سعرها 130 دولار أمريكي، مع معظم الأجهزة العاملة بتقنية البلوتوث، بحيث يمكن الكتابة أثناء الرحلات أو في مترو الأنفاق أو تحت طاولة المؤتمرات وفي أي مكان يمكن لأصابع اليد الواحدة لمسه، وتمتلك الأداة علبة خاصة بها للشحن اللاسكي بحيث يمكن استعمالها لمدة 8 ساعات متواصلة قبل الحاجة إلى شحنها مرة أخرى، ويمكن أن تبقى في وضع السكون لمدة تصل إلى 30 يوماً.