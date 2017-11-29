سيتزوج الامير هاري وخطيبته الاميركية ميغان ماركل في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور في مايو المقبل على ما اعلن قصر كنسينغتون في بيان امس.

وفي لندن كانت هناك ردود فعل إيجابية مع نبأ خطبة الأمير هاري. وقالت إليز ميلن وهي سائحة استرالية أن الأمر مثير للحماس وان الجميع انتظروا لفترة طويلة لمعرفة بمن سيتزوج الأمير هاري، وعبرت عن سعادتها لأنها تزور لندن للمرة الأولى.

من جانبها، السائحة الألمانية آن قالت: انها تعلم أن كون ماركل مطلقة يمثل مشكلة للبعض، لكنها ترى انه لا ينبغي ان يكون ذلك مشكلة في يومنا هذا.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على تويتر: «هذا هو وقت الاحتفال والحماس الكبيرين من أجل اثنين يربطهما الحب وأتمنى لهما نيابة عن نفسي وعن الحكومة والدولة السعادة الغامرة في المستقبل».