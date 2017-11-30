

نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها والفنانة أمل حجازي.



وظهرت فيها الأخيرة من دون حجاب.

وتعليقاً عليها كتبت الأحمدية: "أمل حجازي خلعت الحجاب". إلا أن النجمة سرعان ما ردت على ذلك عبر حسابها على "تويتر".



فقد أعادت نشر الصورة مع التعليق: "نضال الأحمدية هيدي صورتي أنا وياكي بأميركا من تقريباً عشر سنين. وكثير ضحكت بس قريت الخبر".

واضافت: "بدي قلك شغلة وقول لكل العالم إنه واللهِ، لو أعطوني كنوز الدنيا عشان أتخلّى عن حجابي أكيييييد ما بتخلّى... حجابي سعادتي".

كما نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت تعليقاً عليها ورداً على نضال الأحمدية: "حجابي سر سعادتي".