عرضت الإعلامية لميس الحديدي لموقف محرج، بسبب رسالة أرسلتها الإعلامية بثينة كامل للإعلامي عمرو أديب على الهواء.
وقالت بثينة كامل خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»: «رسالتنا لعمرو أديب، بكرة لميس هتجيب لك موظفا من الشهر العقارى، وعليك أن تكون قدوة للأزواج وتنقل العصمة لتصبح بأيدي لميس لتحسين صورة مجتمعنا».
ومن جانبها ردت لميس موجهة حديثها لضيوف برنامجها قائلة: «حد عايز يوجه رسالة تانية لعمرو أديب.. بشكركم».
وكانت لميس الحديدي ناقشت خلال حلقة برنامجها قضية نقل العصمة في أيدي الزوجة.