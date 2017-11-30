حالة تصيب فرداً من أصل مليون .. ما هي؟

نشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تقريراً عن الشابتين الأستراليتين إسرا ونايالا طالب، اللتين لا تبكيان أبداً.

وفي التفاصيل، فإنّ الشابتين تعانيان من الاعتلال العصبي الحسي الوراثي، إذ أنّهما لا تشعران بأي وجع أو برد أو حرارة، إضافةً الى أنّ التهابات الجلد التي تصيبهنّ لا تختفي قبل سنوات عديدة.

وفي حال أصيبتا بالحمى الشديدة، أو تورّم في الأصابع أو الركبتين، أو احمرار والتهابات في الجلد، عليهما التوجّه الى المستشفى قبل وصول الإلتهاب الى العظم، ما قد يعرّضهنّ الى بتر العضو المذكور.

في هذا السياق، قامت إسرا ونايالا بحملة واسعة لجمع الأموال، بهدف التوعية بشأن هذه الحالة، التي تصيب فرداً من أصل مليون.