استضاف برنامج "صباح العربية"، في حلقة أمس (الثلاثاء)، الفنانة المصرية الصاعدة مي مصطفى، التي نالت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون إنتاج كليبات أو ألبومات غنائية.





مي مصطفى، التي تشبه في قوة صوتها وشدته الفنانة أصالة، قالت للبرنامج: "إنها درست في معهد الموسيقى العربية لمدة عام، وفي الأوبرا مع الدكتور محمد عبد الستار، وتعلمت فيهما الموسيقى والغناء". وأضافت "أنها لم تسع لإنتاج فيديو كليب، أو ألبوم لإظهار موهبتها، وإنما لجأت إلى أقرب السبل إلى قلب الجمهور، بأن طرقت أبواب وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض موهبتها الغنائية "أون لاين" مباشرة، بأن أنشأت قناة يوتيوب خاصة بها، ووصل عدد متابعيها إلى تسعة ملايين مشاهد.

"مش في حساباته" وصلاة الفجر



وأشارت مصطفى إلى أنها هاوية وفنانة، وأنها بثت عام 2007 أولى أغنياتها، وهي أغنية "مش في حساباته" على قناتها، وحصدت نصف مليون مشاهدة، كما بثت أغنية "صلاة الفجر" في رمضان الماضي، وتضاعفت عليها المشاهدات، واشتهرت على مواقع التواصل.

غناء للرويشد وأصالة



وعن تشابه صوتها مع أصالة، أكدت أنها ليست متأثرة بها، لكن التشابه في قوة الصوت، وأن هذا يسعدها. وغنت مي مصطفى خلال الحلقة بصوتها أغنية "دنيا الوله" للفنان عبدالله الرويشد، و"اسكت بقى" للفنانة أصالة.