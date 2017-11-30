قام مذيع برنامج "الراصد" بقناة الإخبارية بإنهاء لقاء مباشر مع طباخ سعودي هاو، بطريقة غريبة، استقبلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتباين كبير.

وخلال لقاء مع الطباخ سليمان الأسمري، الذي بدأ في الحديث عن تحويل هوايته بالطبخ إلى تجارة مربحة عبر مشروع خاص لطهي الأكلات غير التقليدية، ذكر أنه يقوم بعمل "تشيز كيك ياباني"، فعلق المذيع في نهاية الحديث بالقول: "سديت نفسنا"؛ في إشارة منه إلى خسارة فريق الهلال لكرة القدم من فريق "أوراوا" الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للقاء بسبب طريقة إنهاء اللقاء، واستقبلوا الموقف بتباين كبير هناك من اعتبره إساءة للضيف وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، فيما رأى آخرون أن ما حدث من قبيل الدعابة لذكر اسم اليابان وأن الانتقادات الكبيرة للواقعة أخذت أكبر من حجمها.