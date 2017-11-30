رياضة الباركور هي نوع من الهوايات الأكروباتية التي لن تصبح قديمة الطراز أبداً.

ويوضح مقطع فيديو قصير منشور على الإنترنت مدى الشعبية التي لا تزال تتمتع بها هذه الهواية. إذ يظهر في الفيديو شاب يقفز من أعلى شرفة على لوحة إعلانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في أحد الأماكن بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقطع، يظهر الشاب وهو يتأهب للقيام بخدعته المذهلة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وانطلق الشاب بقفزةٍ رشيقة، قاطعاً المسافة ما بين الجدار واللوحة الإعلانية.

ودوى صوت مُدوٍ في المكان مُعلناً هبوط الرجل بنجاح، وبدا عليه بوضوح اندهاشه بهذا الإنجاز المذهل.

وأطلق مؤدِي هذه الحركة الخطيرة صرخةً مدويةً معبراً عن سعادته بينما هتف له المُصوِّر ليحييه على نجاحه.

بعدها نزل الشاب بحركاتٍ أشبه بالنينجا من على اللوحة الإعلانية دون أي مجهود.

ولفَّ بجسمه على الأرض، ثم قام فجأةً قبل أن يغادر سريعاً تجاه الشرفة من جديد، فيما يبدو أنَّه شخص يهوى الحركات الطائشة.