تتأهب روسيا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في 11 مدينة في غرب ووسط روسيا على رأسها العاصمة موسكو ، وفيما يلي لمحة مختصرة عن المدن المضيفة للفعاليات :

- موسكو

العاصمة وأكبر مدن روسيا ، ويزيد عدد سكانها على 13 مليون نسمة ، وبها استاد "لوجنيكي" العريق الذي سيحتضن مباريات في المونديال من بينها المباراتين الافتتاحية والنهائية.

- سان بطرسبرج

ثاني أكبر مدينة في روسيا وكانت عاصمة الإمبراطورية الروسية قبل الثورة الشيوعية في عام 1917.. تقع شمالي غرب روسيا على خليج فنلندا.. أسسها القيصر بيتر الأول في 1703 كنافذة مطلة على أوروبا.. ويعتبر مركز المدينة من الإرث العالمي لمنظمة اليونسكو.

- كاليلنجراد

تقع في أقصى غرب روسيا في منطقة تحمل نفس الاسم ويحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.. وقد ضمها الاتحاد السوفييتي م نهاية الحرب العالمية الثانية.

- كازان

تقع في وسط روسيا ، واعتبرت على مدار العقد الماضي "العاصمة الرياضية "لروسيا.. فقد احتضنت عددا هائلا من الفعاليات الرياضية منها دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2013 بمشاركة رياضيين من أكثر من 160 دولة.

- فولجوجراد

تقع جنوبي غرب روسيا وكانت معروفة باسم ستالينجراد خلال حقبة الاتحاد السوفييتي ، وتستمد شهرتها بشكل كبير من معركة ربما كانت الأكثر دموية في تاريخ الحروب ، خلال الحرب العالمية الثانية.

- روستوف-أون-دون

مدينة اشتق اسمها من نهر الدون ، وهي مدينة ساحلية في جنوبي غرب روسيا. ويزيد عدد سكانها بقليل على المليون نسمة.

- سوتشي

منتجع على البحر الأسود ، استضافت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014 ، وتوجت خلالها روسيا بأكبر عدد من الميداليات الذهبية بين المنافسين. وتشتهر المدينة بالمناظر الطبيعية الخلابة للشواطئ والجبال.

- نيجني نوفجورود

مدينة تقع في وسط روسيا كانت تعرف باسم جوركي في حقبة الاتحاد السوفييتي ، وذلك نسبة إلى المؤلف الشهير الذي ولد بها.. كانت مدينة مغلقة خلال حقبة الاتحاد السوفييتي حيث يحظر على الأجانب دخولها لما يتواجد بها من بنى أساسية ، سواء صناعية أو علمية أو عسكرية.

- سارانسك

أصغر المدن المستضيفة للمونديال الروسي ويسكنها فقط حوالي 300 ألف نسمة.

- يكاترينبورج

مدينة في وسط روسيا تقع شرق جبال الأورال ، وسميت نسبة إلى يكاترينا زوجة القيصر بيتر الأول.. هي رابع أكبر مدينة روسية ويبلغ عدد سكانها نحو 4ر1 مليون نسمة.

- سامارا

تقع عند ملتقى نهري فولجا وسامارا في وسط روسيا ، وتعرف بثقافة قديمة ازدهرت في المنطقة منذ ألاف السنين. وهي واحدة من المدن الصناعية الرئيسية في روسيا ، وكانت مدينة مغلقة خلال حقبة الاتحاد السوفييتي حالها كحال نيجني."