هل تريد تجفيف الملابس المغسولة حديثا ولكن الطقس في الخارج لا يساعدك، إذا أفضل مكان هو غرفة حيث نظام التدفئة مطفئ فيها أو الأفضل لا يوجد فيها تدفئة على الإطلاق.



وتقول الرابطة الألمانية التجارية لمصنعي المنظفات، إن تجفيف الملابس في غرفة ذات تدفئة مركزية يستهلك المزيد من الطاقة مقارنة بالمجفف.



تنتج عملية تجفيف الملابس الكثير من الرطوبة التي يجب لفظها للخارج أو سيكون هناك فرصة لتكون العفن.



وتأكد دائما من التهوئة الجيدة قبل وخلال عملية التجفيف وهو ما سيكلف تدفئة الغرفة مجددا إذا قمت بإطفاء التدفئة في المقام الأول.