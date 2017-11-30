هل تستخدمون الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي لتدوين الملاحظات خلال المحاضرات أو الاجتماعات؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد ترغبون في العودة إلى القلم والورق بعد قراءة آخر الدراسات. إذ تشير الأخيرة إلى أدلة متزايدة تقول إن استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال المحاضرات يقلل من درجة التعلم، وهو ما يؤدي إلى درجات أقل، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.



وطلب باحثون في جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا، من مجموعة من الطلاب، تدوين الملاحظات في محاضرة باستخدام القلم والورق، في حين استخدمت مجموعة أخرى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وخلصت التجربة إلى أن الطلاب الذين استخدموا الكمبيوتر المحمول لم يفهموا المحاضرة بنفس مستوى الذين كتبوا ملاحظاتهم باليد.



وقد افترض الباحثون أن السبب وراء هذه النتيجة يعود إلى أن الطلاب الذين كتبوا الملاحظات باليد كان عليهم أن يعالجوا ما قاله المحاضر، وفي الواقع، هم يلخصون ما قيل لمواكبة المحاضرة. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن أصحاب الملاحظات على الكمبيوتر المحمول لديهم "ميل إلى كتابة المحاضرات حرفياً"، مما يعني أنهم أقل معالجةً للمعلومات بكلماتهم الخاصة، وهو ما يمنعهم من فهم الدرس كما يجب.



وفي دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة يورك وجامعة ماكماستر، تم اختبار الطلاب من خلال مطالبتهم بالبحث عن الأشياء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي لا علاقة لها بمحاضراتهم، مثل أوقات عروض السينما. ومن غير المفاجئ أن الإلهاء تسبب في تذكرٍ أقل لتفاصيل المحاضرة، وحتى الذين كانوا يجلسون بالقرب منهم تأثروا سلباً أيضاً.



كما أجرت دراسة أشرفت عليها الأكاديمية العسكرية الأميركية اختباراً لإنجازات الطلاب في فئة الاقتصاد بمقارنة أداء الطلاب على أساس ما إذا كانت الحواسيب المحمولة أو الأجهزة اللوحية مقيدة أو غير مقيدة أو غير مسموح بها إطلاقاً. وأظهرت الدراسة أن الطلاب الذين لم يكن لديهم وصول إلى أي جهاز كان أداؤهم أفضل بكثير من ذوي الأجهزة.