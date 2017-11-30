تشكّل المنتجات الطبية المزيّفة والأدوية ذات النوعية الرديئة 10 % من سوق المستحضرات الصيدلانية في الدول النامية، وفقاً لتقدير لمنظمة الصحة العالمية.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن المنتجات غير المرخصة الأكثر شيوعاً أو دون المستوى هي الأدوية المضادة للملاريا والمضادات الحيوية، بيد أن المشكلة تؤثر في كل شيء بدءاً من علاج السرطان إلى وسائل منع الحمل.



والتقدير البالغ 10 % يستند إلى أكثر من 100 ورقة بحثية عن نوعية الطب في 88 بلدًا نامياً، تشمل 48 ألف عيّنة من الأدوية.



وعن هذه النتائج، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ إن "هذا أمر غير مقبول"، ودعا إلى التعاون الدولي لمكافحة إنتاج هذه المنتجات والإتجار الدولي بها.



والأدوية السيئة لا تسبّب المرض والوفاة فحسب؛ بل تسهم أيضاً في زيادة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.