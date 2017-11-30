قالت السلطات فيتشيلي الثلاثاء إن كتلة جليدية كبيرة انفصلت عن نهر "جري" الجليدي في جنوب تشيلي وأضافت أن السبب غير واضح.



وحسب رويترز، نشرت هيئة حماية الغابات في تشيلي صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لكتلة ضخمة من الجليد باللونين الأزرق والأبيض بطول 350مترا وعرض 380 مترا وهي تطفو حرة في مياه بحيرة جليدية قرب الطرف الجنوبي لقارة أميركا الجنوبية.



وقال المسؤولون في متنزه توريس دل باينه الوطني في تشيلي، الذي يوجد به النهر إن مثل هذا الانفصال نادر ولم يحدث منذ مطلع التسعينيات.



والمتنزه أحد أكثر مناطق الجذب السياحي في تشيلي ويشتهر بمناظره الجبلية وتقول هيئة حماية الغابات إن أكثر من 115 ألف سائح يزورون المتنزه سنويا.