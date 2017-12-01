كان اللقاء الأول الذي جمع بين الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبين الفنانة شادية،عن طريق الصدفة في مكة المكرمة، حينما نزلت شادية من«الأسانسير» ليدخل الشيخ الشعراوي ولم يكن يعرفها.

شادية تعرفت علية وقالت: عمي الشيخ أنا شادية فرحب بها، فقالت له ربنا يغفر لنا فقال لها: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء».

الفنانة المعتزلة كانت وقتها تؤدي العمرة مع الشاعرة علية الجعار مؤلفة أغنية في مدح رسول الله علية السلام، غنتها شادية على المسرح ليلة المولد النبوي الشريف وقد انهمرت دموعها حين قالت:«يا نبينا يا ختام المرسلين.. أدي حالي وحال جميع المسلمين … خد بإيدي يا نبينا .. خد بإيدي يا ختام المرسلين».

كانت هذه الأغنية نقطة تحول كبيرة في حياة شادية ،وآخر مرة غنت فيها بعد أربعين سنه من نشاطها الفني والذي طوي في هذه الليلة إلي الأبد! بعدها سألت شادية عن منزل الشعراوي في الحسين وذهبت إليه وقابلته وكانت جلسة طويلة بينها وبين الشيخ.

شادية تحول نشاط حياتها بعد ذلك إلي القرآن والصلاة والعبادة وعمل الخيرات وقيام الليل الذي قالت عنه أنها كانت تنظره بفارغ الصبر، لأنها تجد فيه المتعة كل المتعة في رحاب الله في السحر، وكشفت للشيخ على أن أول آية قرآنية جذبتها هي قولة تعالى:«ادعوني استجب لكم».

بعد تكرار زيارة شادية للشيخ الشعراوي والتي كانت تصطحب فيها بعض زميلات الفن المعتزلات في تلك الفترة، أشاع المغرضون أن الشيخ الشعراوي قد تزوج من شادية، وسأله أحدهم عن حقيقة هذه الشائعة، فرد الشعراوي قائلاً إن:« زواجي من شادية شرف لا أدعية!».

يذكر أن الشيخ الشعراوي كان السبب في عدم تسلم الفنانة شادية لجائزتها في مهرجان السينما، حين اتصلت علية لتأخذ رأيه في حضورها حفل التكريم فقال لها الشيخ:«لا تعكري اللبن الصافي» فرفضت الحضور اقتناعاً بكلامة.

صوراً نادرة

وقد تداول محبوا الفنانة الراحلة شادية صوراً نادرة لها، منذ طفولتها وحتى قبل اعتزالها، تكشف كل صورة منها مرحلة من مراحل حياتها. وتظهر شادية في صورتين وهي طفلة صغيرة، لم تبلغ العامين بعد مع عائلتها التي تضم والدها ووالدتها وشقيقتها، وهناك صورة أخرى لها مع الأديب الراحل نجيب محفوظ في كواليس تصوير فيلم زقاق المدق عام 1963، وهي قصة الأديب الراحل.



وتوجد صورة لها خلال إحدى رحلاتها الخارجية مع الكاتب الصحافي الراحل مصطفى أمين، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والكاتب إحسان عبد القدوس.

وتظهر صورة نشرتها إحدى المجلات الفنية المصرية القديمة جملة مكتوبة بخط يد الفنانة الراحلة تجيب فيه عن سؤال لأحد القراء حول أمنيتها، وقالت حينها إن أمنيتها أن يكون لديها “دستة من الأطفال عندما تبلغ من العمر 50 عاما”.

وتكشف صورة أخرى حرص شادية على ممارسة الرياضة، حيث كانت ضمن نادي الرياضة البدنية بالجيزة، كما التقطت صورة لها بعد ارتدائها الحجاب وقبل اعتزالها الفن بعامين.

وكانت الفنانة شادية قد توفيت، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما بعد أزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى بحسب العربية نت

سبب الوفاة

وقد خرج الطبيب المصري مجد فؤاد زكريا عن صمته وهو الذي كان الطبيب المعالج للفنانة المصرية الراحلة ​شادية​ ليوضح السبب الحقيقي لوفاتها.

زكريا اشار الى أن الجلطة التي تعرضت لها شادية لم تقتلها لأنها تحسنت بعدها وكانت حالتها مستقرة، ولكن وفاتها جاءت بعد تعرضها لإلتهاب رئوي حاد أدى إلى حدوث فشل في التنفس.

يُذكر أن الفنانة شادية دخلت المستشفى منذ 4 أسابيع وتم نقلها لمستشفى الجلاء العسكري بطلب من الرئاسة المصرية، ودخلت في غيبوبة، وتوفيت اثرها، وتم تشييعها أمسالى مثواها الاخير.

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