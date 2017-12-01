ماكرون ودعابته الثقيلة: "الرئيس يصلح التكييف"!

وضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره في بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في موقف محرج، أمام حشد من الطلبة، وهو ما اضطره إلى مغادرة القاعة.

وأجاب ماكرون لدى سؤاله حول مشكلة الكهرباء في بوركينافاسو "أنا لا أريد الخوض في أمر الكهرباء في جامعات بوركينا فاسو! إنه عمل رئيس البلاد".

وأضاف الرئيس الفرنسي في حديثه إلى طلبة جامعة واغادوغو، بحضور نظيره البوركينابي، وسط ضحك من في القاعة "لقد تحدثتم إلي كما لو كنت رئيس بوركينا فاسو، وكما لو أن فرنسا ما زالت قوة استعمارية".

وحين لاحظ ماكرون انسحاب نظيره البوركينابي حاول أن يلطف الأجواء، ودعاه إلى أن يبقى في القاعة، فلما غادر، واصل مزاحه وقال "لقد ذهب كي يصلح التكييف".

ونفى مقربون من الرئيس كابوريأن يكون قد انسحب، وأوضحوا أنه خرج فقط كي يقصد دورة المياه، لاسيما أنه عاد بعد وقت قصير إلى مكانه.