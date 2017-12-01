أداء مذهل يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول هذا الموسم جعله يتفوق على كبار كرة القدم في العالم بأرقامه.

فقد رفع صلاح رصيده من الأهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 12 هدفا، و17 هدفا في كل المسابقات، بثنائية جديدة في شباك ستوك سيتي يوم الأربعاء بينما يغرد إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان في صدارة هدافي فرق الدوريات الخمسة الكبرى بـ22 هدفا في كل المسابقات.. فأن 17 هدفا هو رقم لم يصل إليه سوى صلاح وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند.

بالنظر إلى أرقام الأسماء الكبيرة في كرة القدم بأوروبا، فالبرغوث ليونيل ميسي مهاجم برشلونة سجل 16 هدفا فقط مثل هاري كين مهاجم توتنام.

أما نيمار جناح باريس سان جيرمان فأحرز 15 هدفا، ينافسه فالكاو مهاجم موناكو بالرصيد نفسه، بينما لم ينفجر كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد هذا الموسم وسجل 11 هدفا فقط.

روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد كان نصيبه 12 هدفا، مقابل 11 هدفا لسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.