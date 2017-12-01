أكد مدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح بشير، أنه قدّم حلا سحريا للراحل العقيد القذافي كان يمكن أن يجنبه تفاصيل أحداث ما قبل 15 فبراير 2011، وما بعده.

وروى بشير، في لقاء “روسيا اليوم، تفاصيل حوار دار بينه وبين القذافي في بداية أحداث 2011، حينما سأله ما هي الأمور؟، مبينا أنه أجابه بأن الأوضاع سيئة للغاية وأن الأوروبيين يسعون إلى قطع رأسه.

وأبان مدير مكتب القذافي أنه قدم له حلا بقوله: “نحن قضينا 42 سنة في الثورة، وأنت صنعت ما قدرت عليه، والباقي على الليبيين يصنعونه بأنفسهم”.

واقترح على القذافي أن يعقد مؤتمرا شعبيا عاما، يشرح فيه موقفه بالكامل وأنه قدّم كل شيء، مشيرا إلى أن السيناريو كان يفضي إلى الخروج من ليبيا وتسليمها للشعب بجانب وجود 200 مليار في البنوك، والقوانين التي تمكنهم من تغيير كل ما يريدونه بكل حرية.

وأشار مدير مكتب القذافي إلى أنه اتصل بإبراهيم بجاد رئيس المجلس العسكري آنذاك، وأبلغه بتعليمات القذافي وبضرورة التهيئة لعقد مؤتمر شعبي عام، مبينا أن التطور السريع للأحداث في ليبيا حال دون تنفيذ سيناريو الخروج الآمن إلى أن جاء يوم 15 فبراير وتغير كل شيء.