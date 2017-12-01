أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها أقالت مدير أعمالها الذي رافقها منذ بداياتها ياسر خليل.

ويبدو أن السبب في هذا القرار كثرة الأزمات التي عاشتها الفنانة مع الصحافة في السنوات الأخيرة، ومنذ أن بدأت تشارك في “ّذا فويس” وتكثر من التعليقات والمقابلات وتهاجم عمرو دياب أو تتفوه بأمور من دون تفكير بزعم “العفوية” لتجلب الانتقادات إلى نفسها.

ومن خلال بيان نشرته شيرين عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، شكرت الفنانة مدير أعمالها السابق ياسر خليل على عمله معها في الفترة الماضية.

وأوضحت أنها تؤسس مكتباً خاصة يتولى شؤونها الفنية في الفترة المقبلة، كما أنه سيمثلها في كافة أشكال التعاون الفني.

وطلبت الفنانة من الصحافة أن تنقل البيان كما هو من دون إضافات.

يذكر أن شيرين عاشت كابوساً في الأسبوعين الأخيرين، نتيجة مزحة قالتها في حفلة لها، حين زعمت أن نهر النيل يسبب البلهارسيا، وبسبب هذا الكلام حولت إلى التحقيق، ورغم أنه تم تبرئتها ببيان رسمي لكن الأزمة تركت أثرها وظلها على الفنانة.

وكان جمهور شيرين قد هاجم مدير أعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه بأنه لم يتدارك أزمة فيديو “البلهارسيا” وترك الأمور تتفاقم.

كما أن البعض اتهمه بتسريب مقطع فيديو البلهارسيا الذي مضى عليه أشهر طويلة، منذ أن أقامت شيرين حفلها في الشارقة شهر يناير الماضي.