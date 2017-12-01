نظّم سائق فرنسي يقود سيارة فورمولا كهربائية سباقا مع فهد أفريقي بهدف تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على هذا الحيوان المهدد بالانقراض.

سباق من نوع خاص جدا.. كان طرفاه الفهد الأفريقي الذي يعد أسرع حيوان ثديي في العالم وسيارة فورمولا الكهربائية يقودها السائق الفرنسي جاك إيريك فيرنيه عضو فريق تي ـ شيتا الفائز بسباق مونتريال للسيارات الكهربائية في يوليو الماضي.

السباق أقامه منظمو سلسلة سباقات سيارات فورمولا الكهربائية مؤخرا في ويسترن كيب بجنوب أفريقيا بهدف تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على هذا الحيوان الأفريقي المفترس.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أصدره منظمو السباق، أن الفهد استطاع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان بنفس سرعة السيارة الكهربائية.