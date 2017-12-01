فاز فريق بحثي أميركي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في مسابقة خاصة بتصميم مدينة سكنية ستستخدم لاستيطان البشر على كوكب المريخ.

وذكر موقع «سبيس» المعني بأخبار الفضاء والفلك، امس ، أن الفريق فاز بالمركز الأول في مسابقة (Mars City Design 2017) التي رعتها وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» والوكالة الفضائية الأوروبية.

وتعتبر المسابقة، واحدة من العديد من المبادرات التي ترعاها «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية للبحث عن حلول مبتكرة للمشاكل التي يتوقع أن يواجهها رواد الفضاء في رحلاتهم إلى المريخ.

وأضاف الموقع أن التصميم الفائز عبارة عن مساكن على شكل قبو يتسع لـ 50 شخصا، ويعتزم أصحاب المشروع إنشاء نحو 200 مسكن، تتسع لـ 10 آلاف شخص.

وتتصل تلك المساكن مع بعضها البعض بواسطة أنفاق متفرعة تشبه جذور الشجر، ويخطط الباحثون لمد الأنفاق تحت سطح المريخ، حيث ستؤدي إلى غرف للعمل والراحة، وتم تصميمها كي تحمي المستوطنين من تأثير الإشعاع والنيازك الصغيرة وتقلبات درجة الحرارة.

وبحسب الباحثين، فإن من مميزات المشروع محاكاته البيئة الطبيعية الأرضية مثل الأشجار وغابات الشتاء وذلك باستخدام موارد محلية مثل الجليد والماء والتربة والشمس، وكلها مواد موجودة على سطح المريخ.