سئم صيني في التاسعة والعشرين من الوقوع في أزمات سير ، فظن انه وجد الحل المناسب برسمه سهما على الطريق لإعادة توجيه السير لما يخدم مصلحته.

وقد فرضت الشرطة عليه غرامة قدرها الف يوان (حوالى 150 دولارا) بعدما ضبطته وهو راكع على الطريق مع عبوة طلاء في مدينة ليانيونغانغ في اقليم جيانغسو (شرق) على ما ذكرت صحيفة محلية.

وكان الرجل الذي عرف عنه على انه "السيد كاي" يرسم بالطلاء سهما عند تقاطع طرق رئيسي لتوجيه حركة السير الى مكان اخر فيما كانت السيارات تمر من حوله.

وروى الرجل في شريط فيديو صورته الشرطة على ما يبدو ونشره موقع الصحيفة الالكتروني "استقل الحافلة يوميا للعودة الى منزلي بعد العمل وأمرّ بهذا المكان".

واضاف "ازمة السير خانقة هنا.. ولاحظت ان قلة من السيارات تستقل المسلك الذي يسمح بالالتفاف الى اليسار. واردت ان احوله الى خط يسمح ايضا بسلوك الاتجاه المستقيم نفسه من خلال رسم سهم على الارض بهذا الاتجاه".

وامرت السلطات المسؤولين عن صيانة الطرقات بمحو آثار السهم الجديد. وقد أفرجت الشرطة عن الرجل بعد ذلك.

وقال له الشرطي في الشريط "بما انك شاب وتبدو صادقا لن نبقيك موقوفا هذه المرة".