احتلت تونس الرتبة الأولى عربيا في تقرير لمؤسسة "إيديكيشن فرست" Education First، من حيث إتقان اللغة الإنكليزية منتزعة المركز الأول من المغرب الذي كان أفضل العرب العام الماضي.

التقرير الذي شمل 80 دولة حول العالم تصدرت فيه هولندا دول العالم غير الناطقة بالإنكليزية.

وتعد مؤسسة "إيديكيشن فرست"، مؤسسة رائدة في مجال التعليم التجريبي، وقسم تقريرها دول العالم إلى خمسة مستويات من حيث إتقان اللغة الإنكليزية وهي:

عال جدا، عال، متوسط، متدن، متدن جدا.

والملاحظ أن معظم الدول العربية وضعهما التقرير في خانة "متدن جدا"، باستثناء تونس والإمارات العربية المتحدة اللتان تذيلتا قائمة مستوى "متدن"، وهذا ترتيب باقي الدول العربية.

تونس (الرتبة 56 عالميا)

الإمارات (الرتبة 57 عالميا)

سورية (الرتبة 58 عالميا)

قطر (الرتبة 59 عالميا)

المغرب (الرتبة 60 عالميا)

الأردن (الرتبة 63 عالميا)

مصر (الرتبة 66 عالميا)

سلطنة عمان (الرتبة 70 عالميا)

السعودية (الرتبة 72 عالميا)

الكويت (الرتبة 74 عالميا)

الجزائر (الرتبة 76 عالميا)

ليبيا (الرتبة 78 عالميا)

العراق (الرتبة 79 عالميا)