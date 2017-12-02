أثار مقطع فيديو لرجل يأكل ثعبانًا حيًا، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كشفوا عن علامات التعجب الكثيرة أبان طرح الفيديو، فيما تساءل البعض عن صحة مقطع الفيديو إن كان حقيقيًا أم لا.

وأوضح الفيديو المتداول، رجل يجلس في أحد المطاعم الفاخرة يلتهم ثعبانًا متوسط الطول علي ضوء الشموع، تدريجيًا من ذيله حتى رأسه وتظهر علي وجهه علامات الابتهاج واللذة من هذا المذاق الغريب.

وبدأ هذا الشخص الغريب بحالة طبيعية تمامًا بعد التهام الثعبان كاملًا وهو حى، دون أن يظهر عليه أى أعراض، لينهى مقطع الفيديو بابتسامة خفيفة تنم عن سعادته بتناول وجبته المفضلة.