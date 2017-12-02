لبّى مسعفان طبيان من ولاية كوينزلاند الأسترالية أمنية مريضة وأخذوها إلى الشاطئ لرؤية المحيط. ووفق موقع القناة التاسعة الأسترالية، فإن المريضة التي فضّل المسعفان إبقاءها مجهولة الهوية، كانت في طريقها إلى مستشفى محلي عندما ذكرت رغبتها في رؤية الشاطئ، ليتحقق لها ذلك.

وجاء قرار المسعفين أثناء توجههما إلى المستشفى قبل أن يقررا الالتفاف نحو خليج هيرفي، في محاولة لتقديم الدعم النفسي للمريضة، وكانا مضطرين لاستخدام نقالة الإسعافات من أجل إيصالها إلى المكان.

ونشر مسعفو "كوينزلاند" القصة عبر تدوينة نشرت في "فيسبوك"، وعلّقوا عليها بالقول: "لقد ذُرفت الدموع وشعرت المريضة بالسعادة. في بعض الأحيان لا تكون الأدوية والتدريب والمهارات هي المهمة، في بعض الأحيان كل ما نحتاجه هو التعاطف لإحداث فرق".

وتناقل رواد مواقع التواصل الصورة والقصة بكثافة وعبروا عن تأثرهم الشديد بهذه القصة، وحيوا عمل الفريق الذي أضاف مسحة إنسانية إلى عملهم دائم الاستعجال.

وكتبت معلقة: "يا له من شيء رائع. المسعفان يستحقان التصفيق، ليس فقط لهذا، ولكن على ما يفعلانه كل يوم، هكذا يجب أن يكون جميع الموظفين في خدمة الطوارئ". وكتبت معلقة أخرى: "أمي أيضاً أحبت البحر، لذا أستطيع أن أتخيل كم هو رائع القيام بهذا لشخص ما، أحسنتم العمل".