سواء كان كرنب أحمر أو أخضر أو كرنب سافوي أو الكرنب الأجعد، عادة ما يكون هناك شيء مشترك بين نباتات العائلة الكرنبية وهو أنها تسبب غازات.

ولكن هذا ليس سبباً يدعوك لاستبعاده من نظامك الغذائي. فهي غني بفيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، بحسب المركز الألماني للتغذية. إلى جانب أن هناك حيلة بسيطة للمساعدة في التقليل من الآثار الجانبية غير المريحة الناتجة عن تناول الكرنب، وهي وضع بذور الشمر معه وقت الإعداد.

يقوم الشمر بدور مضاد للتشنجات في القولون وهو كان يستخدم لتخفيف الاضطرابات المعوية منذ الحضارات اليونانية والمصرية والصينية والهندية القديمة. وأفضل شيء أنه يجعل طعم الكرنب ألذ.