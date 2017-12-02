عادة سيئة عند الكثير من الناس وهى إنتهاك خصوصية الاخرين حيث يقوم البعض بالنظر لشاشة الهاتف لمعرفة ما يفعل وهذا يزعجنا جميعا لذلك قام الباحثون بجوجل بتطوير اداة يمكنها تنبيهك عندما يقوم أى غريب النظر لشاشة هاتفك.

هذه الأداة الجديدة يطلق عليها " electronic screen protector " وهى عبارة عن تطبيق يستخدم الكاميرا الأمامية للهاتف لمسح الوجه حيث يقوم بالكشف عن أى شخص غريب ينظر لهاتفك ويظهره لك على الشاشة وهذا ما يبينه لنا هذا الفيديو :

يقول الباحثون عن هذا التطبيق انه جيد جدا ويعمل تحت ظروف الإضاءة المختلفة كما أنه يستطيع الكشف عن أى عدد من الأشخاص الذين ينظرون لشاشة هاتفك حيث يقوم التطبيق بقطع ما تفعله على هاتفك إذا قام اى شخص غريب بالنظر للشاشة ويظهره لك مما يسبب له الإحراج.

مع كل هذه المميزات توجد أسئلة كثيرة عن هذا التطبيق ومنها كيف يؤثر هذا التطبيق على البطارية أو ماذا سيحدث إذا كنت تريد مشاهدة فيديو مع صديق ؟