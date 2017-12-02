قلب أوروبا أو عروس جبال الألب تعتبر من أهم المسميات الملاصقة لمقاطعة تيرول النمساوية التي تعتبر من أكثر مقاطعات النمسا أهمية ومن أكبرها مساحة، يشغل فيها الجليد مساحات كبيره لذلك فهي مقصد لكل عشاق التزلج على الجليد في العالم.

تتمتع تيرول بشهرة عالمية بسبب منتجعات التزلج الموجودة فيها، حتى أن عاصمتها إنسبروك استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية مرتين، وهي وجهة مثالية في فصل الصيف للاستمتاع بالطبيعة والمناظر البانورامية لجبال الألب.

وكانت جبال تيرول على الدوام موطناً للحكام المنفتحين ثقافياً ورعاة الموسيقى والفن المعماري والرسم. ما يجعل من منطقة تيرول فريدة أيضا هو موقعها المركزي ليس في قلب النمسا فقط ولكن في أوروبا أيضاً، فهي تتمتع بوجود طرق مواصلات قريبةٍ من الامتداد الكامل لطرق المرور الرئيسية المؤدية لألمانيا في الشمال وإيطاليا في الجنوب وسويسرا في الغرب.

كانت مقاطعة تيرول الممتدة على مساحة 10 آلاف ميل مربع تعرف في السابق باسم أرض الجبال، وهي تشبه أرض العجائب بأنهارها المتدفقة ومروجها الخضراء وقممها الجبلية الوعرة.

كما تتخلل ممرات التنزه سيراً على الأقدام ذات المناظر الخلابة الطرق المؤدية إلى جبال الألب الواقعة عند وادي زيليرتال. وتنتشر المدن السياحية الشهيرة في جنبات الجبال، التي من بينها مدينة كيتزبوهيل وسانت أنطون وإيشغل وسيفيلد، موقع إقامة بعض الفعاليات في دورة الألعاب الشتوية لعامي 1964 و1976.

إنسبروك

تفخر مدينة إنسبروك تيرول ذات المناظر الجبلية بقصور وكاتدرائيات جميلة كثيرة يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى، ويمكن رؤية إرث المدينة الهندسي في كافة أرجائها، وخاصة في البلدة القديمة التاريخية.

وأكثر مشاهد البلدة القديمة شهرةً هو «السقف الذهبي» وهو شرفة قوطية متلألئة فيها 2536 بلاطة مطلية حرارياً كان الإمبراطور ماكسميلان الأول يجلس فيها لمشاهدة المباريات المقامة في الميدان الذي تطل عليه. أما منطقة قضاء العطلات في إنسبروك، التي تضم 25 قرية، فقد تصدرت قائمة 245 منطقة أوروبية لقضاء العطلات بعد أن تم مقارنتها من حيث البيئة ومستوى المعيشة والأمان.

وأفضل طريقة للتنقل في إنسبروك هي شراء بطاقة مواصلات شاملة خاصة بها، فهي تمكِّن حاملها من ركوب جميع وسائل النقل العامة في إنسبروك مجاناً بالإضافة إلى ركوب التلفريك وركوب حافلة مشاهدة معالم إنسبروك كما أنها تمنح حاملها حق دخول معالم ومتاحف المدينة، بما فيها عالم سواروفيسكي للكريستال.

يقع عالم سواروفيسكي للكريستال في «واتنز» وهي تبعد 15 كم شرق إنسبروك، وقد أصبح أكثر معالم النمسا زيارة منذ أن افتتح في عام 1995، ويحوي المنتزه المغطى عروضاً مدهشة تتعلق بالكريستال أو تتخذه مصدراً للإلهام في مجالات الديكور والمجوهرات والأزياء.

ويتضمن الإبهار البصري كوكب الكريستال وهو عبارة عن قبة كريستالية تحوي 590 قطعة من المرايا، وفيها خليط معقد من الإسقاطات ثلاثية الأبعاد، والقصيدة العائمة التي لا بداية لها ولا نهاية. وقد ألف بريان إينو، الذي كان يؤلف الموسيقى لفرقة U2 فيما مضى، مقطعاً سمعياً بصرياً مصمماً للحث على التأمل. ويمكن للزوار إتمام هذه التجربة بفرصة التسوق في أكبر متاجر سواروفسكي عالمياً.

بحيرة آخين سي

تقع بحيرة آخين سي على بعد 45 كم شرق إنسبروك، وهي أكبر بحيرات الجبال في النمسا، وأفضل طريقة لاستكشاف بحيرة آخين سي هي ركوب أحد قوارب أسطول البحيرة، وتقبع هذه البحيرة المتلألئة كالزمرد الأخضر بين سلاسل جبال كاراوينديل وروفان التي تعطي البحيرة ملامحها الجميلة الشبيهة بملامح الممرات البحرية، وهي تمتد على مساحة تبلغ 6.8 كم مربعة.

ويمكن الوصول إليها من جميع جوانبها، وهي معروفة بشواطئها العامة الجميلة، كما أن هواة الإبحار وركوب الأمواج والغطس سيجدون الظروف المثلى لممارسة هواياتهم هناك. تستغرق الرحلة بالقارب حول البحيرة بأكملها ساعتين تقريباً.

وادي زيليرتال ونهر هينترتو

على مسيرة نصف ساعة إلى الجنوب من هناك ستصلون إلى وادي زيليرتال وهو أحد أكثر المناطق شعبيةً لقضاء العطلات في النمسا، وأحد أكثر التجارب إثارةً هناك هي زيارة نهر هينترو الجليدي حيث يمكن الاستمتاع بالثلج والجليد طوال العام. ويقع ملعب النهر الجليدي على ارتفاع 3.250 متراً، وهو أعلى ملعب في العالم، ويضم مخيم تسلق للأطفال حيث يمكن لأطفالكم تعلم أساسيات رياضة تسلق الجبال.

كيتسوبوهل

وإلى الشرق من هناك تجدون بلدة منتجع كيتسوبوهل العصرية المشهورة بمناظرها البانورامية المذهلة ومشهدها الثقافي وحياتها الليلية النابضة بالنشاط، وهي مدينة عالمية فيها فنادق ومطاعم راقية ويرتادها المشاهير من جميع أنحاء العالم. تقع كيتسوبوهل على بعد 90 كم من إنسبروك و160 كم من ميونيخ، ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة خدمة الترام أو القطار أو بالسيارات.

أعطى المنظر الطبيعي الفريد ومناظر الجبال الأخاذة والبحيرات الصافية صفاء الكريستال بلدة كيتسوبوهل شهرة عالمية ولقباً عليها أن تستحقه في كل سنة وهو لقب «الأفضل في جبال الألب»، وهي أيضاً سكن ثان ومقصد لكثير من المشاهير.