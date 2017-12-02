يدفع الكسل بعض الأشخاص أحياناً إلى أفعال وممارسات غير متوقعة، ويلجأ الكثير منهم إلى وسائل فريدة، للقيام بالأعمال الموكلة إليهم بأقل جهد ممكن. وفيما يلي، مجموعة من الصور الفريدة، لمجموعة من الكسالى من حول العالم، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- هذا الشاب استخدم قبعة كنزته لوضع البوشار أثناء عمله على جهاز الكمبيوتر.

2- هذه المرأة، قررت أن تختصر الوقت، وتجمع بين الاستحمام وغسل الأطباق في نفس الوقت.

3- رواد هذا النادي الرياضي على استعداد لممارسة التمارين الرياضية القاسية لساعة كاملة، لكنهم اختاروا الصعود على السلم الكهربائي.

4- هذا الموظف، ابتكر طريقة فريدة من نوعها، استخدام هاتفه المحمول، وفي نفس الوقت متابعة عمله على الكمبيوتر.

5- بدلاً من التخلص من رول ورق التواليت القديم، قام أصحاب هذا المنزل، بتثبت الرول الجديد على

6- وجد صاحب هذه السيارة طريقة مريحة لتنزيه كلبه، من خلال ربطه بحبل وهو يقود سيارته.

7- اصطحاب الأطفال أثناء التسوق مهمة شاقة، لكن هذا الرجل، وجد طريقة بسيطة ليتجول مع طفله في المتجر دون أن يزعجه.

8- لم يزعج صاحب هذا المنزل نفسه بشراء شجرة لعيد الميلاد، وبدلاً من ذلك قام بتزيين كرسي بالأضواء والهدايا.

9- يشعر البعض بالضيق من جلي الأطباق، ومنهم هذا الرجل، الذي استخدم غلافاً من النايلون، لتجنب جلي الطبق.

10- يبدو أن هذا الكلب لا يحتاج إلى التنزه، فهو يملك زلاجة خاصة به يتجول بها في محيط المنزل.

11- وجد هذا الشاب طريقة بسيطة حتى لا يضطر إلى حمل كوب العصير وهو يتابع برامجه المفضلة على التلفزيون.

12- تلجأ الكثير من الأمهات إلى وضع أطفالهن في عربة التسوق، لكن وضع 4 أطفال بهذا العمر في نفس العربة أمر مبالغ فيه بعض الشيء.

13- يشعر هذا الشاب بالنعاس، لكنه يرغب بمواصلة تصفح الإنترنت، ووجد طريقة طريفة لفعل ذلك وهو مستلق على الأرض.

14- قد لا يملك هذا الشاب سيارة أو دراجة تنقله حيث يشاء، لكنه استعاض عن ذلك بكرسيه المزود بعجلات، ليتكفل الكلب بجره في الشارع.