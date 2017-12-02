إذا كنت ترغب بقضاء عطلة مميزة في فصل الشتاء، سواء أكان ذلك بمفردك أم برفقة أفراد عائلتك، فلا بد من أن تختار وجهتك السياحية بعناية وأن تخطط لها بشكل جيد لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ولكي تستمتع برحلة شتوية مميزة تحتوي على كل المقومات التي تحتاجها، ما عليك إلا أن تختار إحدى الوجهات التالية التي أوردها موقع "ميني تايم" الإلكتروني:

1- فيتنام

تعتبر فيتنام إحدى أفضل البلدان للسياحة الشتوية حيث تميل درجات الحرارة فيها إلى الاعتدال في الشتاء. وتتميز فيتنام باحتوائها على مناظر طبيعية رائعة بما في ذلك بحيرة هوان كيم في هانوي، وخليج هالونغ وشلالات مدينة سابا.

2- البرتغال

يتميز طقس البرتغال بدفئه في فصل الشتاء، ويمكن للسائح أن يتجول في مدينة لشبونة التي تحتوي على الكثير من المواقع السياحية المميزة، وزيارة القلاع الأثرية والشواطئ والمنتجعات السياحية.

3- ماليزيا

تتمتع ماليزيا بمناخ دافئ في فصل الشتاء يناسب محبي العطلات الشتوية، ويمكن للسائح التجول في أسواق العاصمة كوالالمبور، بالإضافة إلى زيارة الحدائق الجميلة ومدن الملاهي، نهايك عن الشواطئ الدافئة والمحميات الطبيعية.

4- فرنسا

تعتبر فرنسا من أفضل البلدان السياحية في العالم، وتحتوي على خيارات لا تحصى لمحبي السياحة سواء في فصل الصيف أو الشتاء. ويمكن زيارة الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمسارح والأسواق، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الشتوية على جبال الألب وزيارة الريف الفرنسي للاستمتاع بالمروج الساحرة.

5- أستراليا

بما أن أستراليا تقع في نصف الكرة الجنوبي فهي تتمتع بطقس دافئ في شهر ديسمبر (كانون الأول)، ويمكن للسائح الاستمتاع بطبيعة البلاد الساحرة ومروجها الخضراء والينابيع والبحيرات والجبال. وتشتهر مدينة سيدني بدار الأوبرا التي يؤمها ملايين السياح سنويا.