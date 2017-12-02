نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لرجل كسر ذراعه بعد مشاركته في مصارعة الأذرع.

ورغم أن هوية الرجل في الفيديو غير معروفة، جرت مصارعة الأذرع في صالة ألعاب رياضية في فيتنام، ويمكن رؤية رجلين يمزحان مع بعضهما ويراقبهما مجموعة من الأصدقاء قبل المباراة، لكن سرعان ما يتحول المشهد إلى كارثة عندما بدأ الاثنان منافستهما.

وقال الموقع إن الرجلين كانا يلعبان بتركيز شديد لمدة نصف دقيقة تقريبا، لكن مع اقتراب المباراة من نهايتها، بدأ يعاني اللاعب في اليسار ويحمر وجهه قبل أن يصرخ من شدة الألم.

ويمكن سماع صوت كسر ذراعه في اللقطات واضحا، ما أصاب المتفرجين بالصدمة وهرعوا لمساعدته.