لقيت كلبة حتفها بطريقة بشعة على يد مالكها في مدينة روسية تعد الأبرد على وجه الأرض، في حادث أثار تعاطفا كبيرا ووصلت أصداؤه إلى البرلمان الروسي.

وحسب صحيفة "سيبيريان تايمز"، فإن صاحب الكلبة، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أغرق جسد الحيوان الأليف بالماء وألقى بها إلى الشارع في درجة حرارة 32 تحت الصفر حتى تجمدت، وذلك في مدينة ياكوتسا شمالي روسيا.

وعثر نشطاء في مجال الحيوانات بالصدفة على الكلبة البالغة من العمر عاما تقريبا، التي كانت حية لكنها عالقة في الثلوج.

والتقطت صور مؤلمة للكلبة وهي تلوح بيدها كأنما تطلب العون، بينما أوشك جسدها على التجمد بالكامل والالتصاق بالأرض، وبدت عيناها مفتوحتين ذعرا.

ونجح المسعفون في تحرير جسد الكلبة من الثلوج وعرضها على الطبيب، لكن الأخير فشل في إنقاذ حياتها.

وطالب نشطاء بمعاقبة مالك الكلبة، حيث تم إطلاق عريضة وقع عليها 10 آلاف روسي بالموافقة، كما وصل الحادث إلى البرلمان الروسي، حيث طالب النائب سيرغي بويارسكي بملاحقة المالك قضائيا.