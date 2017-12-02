قضى فنان بلجيكي 19 يوماً مقيداً الى كتلة رخامية داخل قاعة بمحكمة اوستنده، وهو يحاول تكسيرها في عرض فني يكرسه بوب لاستكشاف حالة الوحدة والغربة في حياة الفنانين، ليتلقى في النهاية المساعدة للتخلص من قيده.

19 يوما قضاها على هذه الحال، قبل ان يجري تحرير هذا الفنان البلجيكي مايكس بوب من قيد يربطه بهذه الكتلة الرخامية الضخمة.

فلفترة تجاوزت الأسبوعين، عاش بوب داخل هذه القاعة بمبنى محكمة اوستنده، يأكل فيها ويقضي حاجته وينام ويغتسل ويرسم، كل ذلك وقدمه موثقة بسلسلة الى هذه الكتلة الرخامية التي قضى تلك الفترة وهو يعمل على تكسيرها للتخلص من قيده.