في مشهد لا يمكن وصفه، اختبرت عاملة صينية أقسى لحظات حياتها، بل أشدها "دموية"، حين علق شعرها في آلة تشغيل بأحد المصانع في الصين، ما أدى إلى سلخ فروة رأسها.

وأظهر فيديو نشره موقع لايف ليك أحد أفظع المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة في المصنع، حيث ظهرت المرأة زاحفة تحت إحدى الآلات التي سحبتها من شعرها، فسارع أحد العاملين لسحبها دون أن يفلح قبل أن تسلخ فروة رأسها وشعرها، ويسيل الدم غزيراً على وجهها.

وفي حين لم يورد الموقع تفاصيل عن الحاث، تبين أنه وقع قبل 10 أيام، إلا أنه لم يعرف ما إذا كانت المرأة قد نجت أم لا.