قرر هذا الطفل الروسي الصغير مساعدة والده في دهان المنزل، فأمسك بفرشاة الدهان ووضعها في الطلاء، لكنه بدلاً من طلاء الحوائط، راح يعمل بحماس في طلاء الأرض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن والد الطفل أدرك الجانب الطريف والمضحك في الواقعة التي حدثت في مدينة روستوف على بعد 200 كم شمال موسكو.

ووسط ضحكاته، قرر الأب التقاط شريط فيديو للطفل، الذي لطخ الأرضيات الخشبية بطلاء أزرق، وهو يعمل بحماس في الدهان، ثم ينتقل إلى الجدار بناء على نصيحة الأب، لكنه بسرعة يعود إلى الأرض، ليواصل العمل وسط ضحكات الأب.