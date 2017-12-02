عبدالعزيز الفضلي

شدد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط في وزارة التربية د.خالد الرشيد على ان الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التعليم الإلكترونية بناءا على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس لاسيما بعدما قطعت الوزارة شوطا كبيرا ولامست نتائج ايجابية في المشاريع الإلكترونية كمشروع السبورة الذكية التفاعلية والبوابات التعليمية التي تعمل المناطق التعليمية على تعميمها حاليا على مدارس المرحلتين المتو¬سطة والإبتدائية .

واشار الرشيد في تصريح للصحافيين الى ان وزارة التربية عملت خلال الفترة الماضية على تدريب وتأهيل اعداد كبيرة من المعلمين على استخدام "التابلت" مبينا ان المشروع اظهر نتائج ايجابية وتعمل الوزارة حاليا على تطوير استخدامه للاستفادة منه .

واضاف الرشيد ان وزارة التربية تدرس حاليا ادخال مشروع التابلت على المراحل المبكرة من التعليم والتي تشمل مرحلتي " رياض الأطفال " والابتدائي بالتوازي مع تطبيق البرنامج المتكامل لتطوير التعليم التابع للبنك الدولي لتماشي الجانبين مع بعضهما البعض .

ولفت الرشيد الى ان الدراسات الحديثة اثبتت ان تطبيق التابلت على المراحل المبكرة من التعليم توفر الوقت والجهد على المعلم والطالب وتدعم عملية تفاعل ولي الأمر مع الإداريين والمعلمين كما هو معمول به في المدارس الخاصة اضافة الى التعرف على الواجبات المنزلية ومهام الطالب وامكانية استخدام المعلم للجهاز من منزله .

واشار الرشيد الى ان وزارة التربية لا تعتزم العودة عن التعليم الإلكتروني والغاء التابلت مبينا في الوقت ذاته ان توقيع عقود جديدة لشراء اجهزة تابلت يعتمد على الميزانيات المستقبلية المرصودة واستراتيجية وطريقة التطبيق على المراحل التعليمية التي تقررها وزارة التربية .