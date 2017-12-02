تبحث الشرطة الالمانية السبت عن الشخص الذي وضع عبوة مشبوهة الجمعة بالقرب من سوق لعيد الميلاد في بوتسدام بجنوب غرب برلين بعد عام على اعتداء جهادي استهدف تجمعا مماثلا في العاصمة الالمانية.



وقالت ناطقة باسم شرطة بوتسدام، "نجري تحقيقا مكثفا في كل الاتجاهات"، بعد ابطال مفعول القطعة التي عثر عليها بدون ان يتم توقيف اي مشتبه به.



واضاف ان سوق عيد الميلاد الذي اخلي جزئيا الجمعة "سيفتح ابوابه بشكل طبيعي اليوم " السبت مع "وجود امني معزز" في وسط هذه المدينة السياحية والراقية.



ويسعى المحققون الى التعرف على مرسل طرد سلم الجمعة الى صيدلية متاخمة لسوق عيد الميلاد. وابلغ عامل في الصيدلية الشرطة.

وقالت السلطات المحلية ان الطرد المشبوه "يحوي كابلات وبطاريات ومسامير" و"على ما يبدو" مسحوقا ولكن ليس فيه صاعق.



وبقيت معرفة ما اذا كان الهدف هو سوق عيد الميلاد او الصيدلية فقط. وقال وزير الداخلية في منطقة براندنبورغ كارل هاينتز شروتر ان "الخيارين ممكنان".



وقبل عام شهد سوق عيد الميلاد في برلين عملية دهس في 19 كانون الاول/ديسمبر 2016 اسفرت عن سقوط 12 قتيلا واكثر من سبعين جريحا.



وفر منفذ الهجوم التونسي انيس عامري ثم قتل بعد ايام في ايطاليا.



وتبنى داعش هجوم برلين الذي اسفر عن سقوط اكبر عدد من الضحايا في المانيا حتى الآن.



وكان تنظيم الدولة الاسلامية استهدف المانيا بعدد من الهجمات قبل سنتين.