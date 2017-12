أحيا منسق الاغاني النرويجي العالمي كايغو Kygo حفلا تاريخيا في بيروت واترفرونت البيال، ووصف الحضور الحفل بالليلة التي لا تنسى بعدما امتع الحضور بأروع الألحان والموسيقى «الريميكس» بأسلوبه الخاص

ونال الحفل اشادات كبيرة خاصة للجهة المنظمة «انغامي» التي نجحت في تقديم ليلة مميزة اهتمت فيها بأدق التفاصيل التي ادت الى اعتبار حفل كايغو كأحد انجح الحفلات التي احتضنتها بيروت في المدة الاخيرة

يذكر أن الدى جى كايغو طرح في 2014 أغنية fire stone، وفى نفس العام قام بتعويض DJ المعروف أفيتشى في حفلة tomorrow land المشهورة عالميا بسبب وعكة صحية، وفي فبراير 2015 عزف في حفلة ultra music festival، وأنتج stole the show من نفس العام تلتها عدة أعمال مثل it ain›t me لسيلينا جوميز.