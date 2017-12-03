تطلق غدا سيدة فرنسا الأولى اسما رسميا على صغير باندا جاء من الصين الى بلادها في إشارة الى دفء الروابط الديبلوماسية بين البلدين.

سيحظى صغير الباندا هذا بتسمية رسمية، مما يشير الى الأهمية الديبلوماسية للحيوانات في السياسة الخارجية الصينية.

وبحسب التقاليد، تعد السيدة الأولى في فرنسا هي الأم الروحية لصغير باندا جديد، وسيصاحبها في الاحتفال ديبلوماسيون صينيون ومسؤولون من حديقة حيوان «زوبارك دي بوفال».

وصغير الباندا الذي يطلق عليه حتى الآن «ميني يوان تسي» ولد في اغسطس وخطا أولى خطواته في نوفمبر.

وكانت الباندا الأم هوان هوان ورفيقها يوان تسي جاءا الى فرنسا عام 2012 في إشارة الى دفء الروابط الديبلوماسية بين باريس وبكين.

ومن المقرر ان يبقيا في فرنسا حتى عام 2022 قبل إعادتهما الى الصين، في حين يبقى صغير الباندا حتى يبلغ الثانية او الثالثة من عمره قبل إعادته الى الصين أيضا.