وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون‏ انتقادات لمسؤولي قصر الرئاسة الفرنسي “الإليزيه” نتيجة سوء تنظيم المؤتمر الصحفي الذي كان يعقده مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.



وبدت على الرئيس ملامح الانزعاج من سوء تنظيم عملية الترجمة التي جرت في قاعة المؤتمرات بالقصر، حيث كان عليه أن ينتظر حتى يترجم المترجم المرافق لرئيس الوزراء الكردستاني كلامه إلى الضيف، ملاحظًا أن هناك ضيوفا وصحفيين في القاعة لا يتحدثون الفرنسية.

وجاءت انتقادات ماكرون لمسؤولي الإليزيه، أثناء بث المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة، ما دفعه لتأجيل المؤتمر موجهًا كلامه لهم: "يبدو لي أنكم غير قادرين على تنظيم هذا المؤتمر"