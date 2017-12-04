نشرت صحيفة الديلي ميل مقطع فيديو صادم لشرطي أمريكي يطلق النار على حبيبته ثم ينتحر . وفي التفاصيل فقد أطلق مايكل ديماركو، نائب نقيب شرطة فلوريدا النار على حبيبته السابقة بولي سولانو، ثم انتحر ، بعدما انفصلا عن بعضهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.



وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ديماركو انتظر بولي في سيارة الشرطة المخصصة للدوريات خارج أحد المجمعات، وعندما جاءت إليه نزل ليحدثها.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يتضح من خلاله خروج مايكل من السيارة ليتجه نحو حبيبته التي كانت تسير إلى الخلف ويبدو عليها الخوف لأنه صوب مسدسه نحوها.



وأكدت الصحيفة أنه قال للفتاة هو يصوب المسدس نحوها «إنكِ تعاملينني بقسوة»، ثم أطلق عليها النيران، وبعد لحظات قليلة صوب المسدس ناحيته وأطلق النار على رأسه وصدره.



وأوضحت الصحيفة أن الشرطة عثرت على ديماركو جثة هامدة بينما تم نقل حبيبته إلى المستشفى في العناية المركزة.