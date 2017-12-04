وجه الإعلامي في قناة دبي الرياضية عدنان حمد الحمادي انتقادات حادة إلى حارس مرمى منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي-دبي ماجد ناصر بعد حدوث احتكاك بينه وبين لاعب الظفرة سلطان الشامسي في مباراة الفريقين أمس.

وأظهر الفيديو وقوف ماجد ناصر على اللاعب سلطان الشامسي وهو ملقي على الأرض، ولكن لم يتضح إذا كان هناك تعمد من حارس شباب الأهلي أم أنه اصطدام عفوي.

وقال الحمادي بحسب موقع الإمارات اليوم إن ماجد ناصر قال من قبل إنه مصاب بالسحر، وإنه تم احضار الشيخ محمد العريفي لعلاجه من السحر، مشيراً إلى أن الحارس اعتاد ارتكاب الأخطاء والتجاوزات في المباريات.