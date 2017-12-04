أصيب 9 أشخاص، إثر تعرضهم لعملية دهس بسيارة انحرفت عن الطريق، خلال مشاركتها في سباق رالي بمدينة بومرداس شرقي الجزائر.

وجرح المصابون عندما كانوا يصطفون على جانب الطريق بصدد مشاهدة #رالي السيارات وتشجيع المتسابقين، قبل أن تصطدم بهم إحدى سيارات السباق.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية الدهس، إذ انحرفت سيارة أحد المتسابقين التي كانت تسير بسرعة قياسية عن مسارها واستدارت إلى الرصيف حيث كان مجموعة من المتفرجين يتابعون السباق، لتصطدم بهم ويسقط الواحد تلو الآخر.

وأرجع الناشطون سبب هذا الحادث إلى سوء التنظيم وغياب إجراءات السلامة اللازمة في السباقات السريعة للسيارات الرياضية على غرار الحواجز الفاصلة بين المتفرجين وساحة السباق.