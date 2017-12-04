تخيل أن تستيقظ في أحد الأيام، لتجد الشاطئ المفضل الذي اعتدت على زياته قد اختفى من الوجود بفعل عاصفة، وبعد 12 عاماً، يعود للظهور مرة أخرى بعد عاصفة أخرى. هذا بالضبط ما حدث لشاطىء أشليم باي بجزيرة أشيل في أيرلندا.

واحتفل سكان الجزيرة مؤخراً بعودة شاطئهم من جديد، للمرة الأولى منذ 2005، وكانت فرحتهم مضاعفة، حيث عاد شاطىء آخر يسمى دوناغ يبعد عن أشليم باي بنحو 10 كيلومتر، للظهور مرة أخرى أطول مما كان في السابق، وذلك بعد أن جرفت العواصف كامل رمال الشاطىء في 1984، مخلفة وراءها بركاً صخرية فقط في المكان.

وبالعودة إلى شاطئ أشليم باي، والمفاجأة السارة لسكان الجزيرة، يقول سيان مولي من هيئة السياحة في المدينة، إن العاصفة الأخيرة، قامت بتنظيف الشاطئ من معظم الصخور، قبل أن تتكفل عاصفة أخرى، بإعادة فرش الشاطئ بالرمال، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وتقول الأسطورة، إن شاطئ أشليم باي يختفي ويعود للظهور كل سبع سنوات، لكنه استغرف وقتاً أطول هذه المرة. وعلى الرغم من أن أحداً لا يعرف، كم من الوقت سيبقى الشاطئ، إلا أن السكان، يرغبون بالاستفادة من وجوده أقصى ما يمكن، قبل أن يختفي مرة أخرى.