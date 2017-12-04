في أواخر القرن الثامن عشر، نصف مصابيح شوارع العاصمة الفرنسية باريس كانت تضاء ليلا عندما يكون القمر ممتلئا. وكان ذلك بهدف الادخار لا بهدف الحفاظ على البيئة.

ولطالما اعتبرت هذه الاضواء مصدرا للإزعاج ليس إلا. اما اليوم فقد باتت المسألة مثيرة للقلق.

فما ان يسدل الليل ستاره حتى تبتلع هالة من الهالوجين المناطق المدنية. فالشوارع والأبنية جميعها مضاءة ما يمحو اثر النجوم. وقد تبلورت الظاهرة في السنوات العشرين المنصرمة.

فمعظم اقطاب الارض باتت اليوم مرئية من الفضاء. والتلوث الضوئي يطرح مشاكل عدة. فالأضواء تجتذب ملايين الحشرات ما يمنعها من تأمين مصدر طعام للطيور ما يؤدي الى خلل في السلسلة الغذائية. اضف الى انها تربك الطيور المهاجرة التي تعتمد على النجوم للسفر.