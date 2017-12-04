تفتح "فيسبوك" اليوم الاثنين، مكاتب جديدة لها في لندن لتجعل من العاصمة البريطانية اكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة مع استحداث 800 وظيفة على ما أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الكبيرة.

ومع هذا الموقع الجديد الواقع في وسط لندن بالقرب من شارع اكسفورد ستريت سيرتفع الى 2300 عدد موظفي شبكة التواصل الاجتماعي في هذا البلد. وترى "فيسبوك" التي فتحت أول مكاتب لها في لندن قبل عشر سنوات في ذلك "مؤشرا إلى أن الشركة التي أسسها مارك زاكربرغ "ملتزمة اكثر من اي وقت مضى حيال بريطانيا".

وقالت نيكولا ميندلسون نائبة رئيس "فيسبوك" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لوكالة الانباء البريطانية "برس اسوسييشن" أن هذا لبلد "لعب دورا كبيرا في تاريخ فيسبوك خلال العقد الاخير".

واضافت ان "بيئة تطوير المشاريع البريطانية مزدهرة وسمعتها الدولية في مجال الهندسة تجعلها من افضل الأماكن في العالم لإقامة شركة تكنولوجية فيها".