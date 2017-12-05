يبدو أن تأثير خطيبة الأمير هاري الممثلة الأميركية ميغان ماركل قد بدأ بقوة، وقد يكون أكثر من لمس هذا التأثير هم أصحاب العلامة التجارية الكندية "LINE The Label" التي صممت المعطف الأبيض الذي ظهرت به ميغان في صور الخطوبة.

وقد نفد المعطف من المتجر، ولن يكون متوافراً حتى الربيع القادم.



المؤسس المشارك في هذه العلامة التجارية، جون موسكات، أوضح لموقع " HELLO" أنهم تعاملوا مع عدد من المشاهير خلال السنوات السابقة، لكنه لم يشهد شيئاً مشابهاً لهذه المرة.



وأضاف "لي شرف كبير، لقد فوجئتُ كثيراً، كنت أعرف أني أعطيتها المعطف، لكني لم أتوقع أنها سترتديه في الخطوبة".



أما بالنسبة للذين يرغبون بالظهور بالزي نفسه، فعليهم الانتظار حتى مارس/آذار المقبل، لأن المعطف قد نفد من المخزن حالياً.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تزدهر فيها مبيعات زي ما، ويتم الإقبال عليه بشكل جنوني، بعد أن تظهر فيه شخصية شهيرة.



فستان إيفانكا



ففي مايو/أيار الماضي، وخلال زيارة ترامب وعائلته للسعودية، خرجت ابنته إيفانكا بصحبة زوجها من الباب الخلفي للطائرة، وظهرت بفستان أسود عليه عروق ملونة.



فستان إيفانكا هو الآخر أصبح حديث الكثيرين، ويبدو أنه حرك رغبة الكثيرات من السيدات لاقتنائه، إذ قالت وسائل إعلام أميركية أن كل الكمية من هذا الفستان نفدت من متجر Cédric Charlier بعد وقت قصير جداً من وصولها إلى الرياض، ويُقدر بأن سعر الفستان يصل إلى 1500 دولار.

ميلانيا ترامب



منذ وصول زوجها إلى البيت الأبيض، أصبحت إطلالات السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تستقطب اهتماماً كبيراً، حيث أن اختيارها للأزياء والأسعار تصدر عناوين الأخبار في أحيان كثيرة، كما نفدت الكثير من الفساتين التي ظهرت فيها من الأسواق، ومنها فستان أبيض وأصفر ظهرت فيه خلال زيارة لقاعدة جوية في ميرلاند الأميركية الصيف الماضي، من تصميم ديلبوزو، وبلغ سعره 2300 دولار.



بيونسيه



بعد أن نشرت المغنية الأميركية بيونسيه صورة لها بفستان بروب أخضر على حسابها على إنستاغرام، لاقت إطلالتها حوالى مليون إعجاب، لينفد الزي الذي صممته الجزائرية فايزة بوغيسا من المتجر خلال وقت قصير.



عمرو دياب



مع إطلاق ألبومه "معدي الناس" أثارت إطلالة المطرب المصري عمرو دياب الكثير من الاهتمام، حيث بادر الشباب لاقتناء قميصه من ماركة "Gucci"، والذي بلغ سعره 450 دولاراًذ.



قميص هيبتا



كذلك انتشرت موضة قميص المربعات الأحمر والأسود وخاصة في مصر، بعد إطلاق فيلم هيبتا، حيث سعى الشبان والفتيات للظهور به.