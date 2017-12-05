في معبد في بانكوك تلقي سيدة نظرة أخيرة على كلبها الصغير الميت ثم تضع عليه إكليلا من الياسمين، بما يتوافق مع التقاليد البوذية لدفن الموتى.

وتقول هذه السيدة بيمراشيا وهي موظفة في القطاع المصرفي لمراسل وكالة فرانس برس «إنها لحظاتي الأخيرة معه، وأريده أن يتلقى أشياء جيدة».

بعد إلقاء النظرة الأخيرة ووداع هذا الكلب «دولار»، ستحرق جيفته في مكان مخصص للحيوانات في معبد «كراتهوم سويوا بلا»، في طقوس لا تختلف بشيء عن مراسم تشييع الموتى، سوى أن نعش «دولار» وردي اللون.

والاهتمام الذي حظي به هذا الكلب بعد موته، كما كان الحال خلال حياته، ليس فريدا من نوعه في بانكوك، ففي شوارع هذه المدينة تنتشر متاجر لبيع الملابس للحيوانات وأيضا العربات وأحواض السباحة.

وتتسع هذه الظاهرة أكثر فأكثر مع اتساع الطبقة الوسطى، ووصل الأمر إلى أن صارت المعابد البوذية تعرض إمكانية تنظيم مراسم دفن للحيوانات.